Hospitalizaron a dos policías de Entre Ríos tras ser atacados a balazos en zona rural

Los dos funcionarios policiales recibieron impactos de armas de fuego cuando realizaban una recorrida en zona rural de Santa Elena.
Dos policías de Entre Ríos fueron hospitalizados en Santa Elena este viernes a las 2.30 de la madrugada, tras ser atacados a balazos por desconocidos en zona rural.
Se trata de un joven uniformado de 26 años y otro policía de 44 años -de la Dirección General de Delitos Rurales, Brigada Quebracho-, que fueron por disparos de arma de fuego mientras realizaban una recorrida en una zona rural.
Desde la Policía indicaron que los efectivos fueron atacados a distancia por personas desconocidas y sufrieron lesiones leves.
Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, quien ordenó se realizaran las diligencias correspondientes, incluyendo pruebas de dermotest y secuestro de elementos de interés.
El personal de Policía Científica, el personal de Jefatura Departamental La Paz y Brigada de Delitos Rurales se encuentra trabajando en la zona, realizando rastrillajes y tareas de investigación.