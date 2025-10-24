Concepción del Uruguay: Detenidos tras sustraer herramientas de obra en construcción

Según pudo saber Génesis24, la rápida respuesta de la Comisaría Tercera permitió interceptar a dos personas que se llevaban materiales de una obra en el Loteo Villa del Carmen.

La rápida y efectiva intervención del personal de la Comisaría Tercera culminó este mediodía con la detención de dos personas y la recuperación de herramientas y materiales de una construcción, en lo que se tipificó como Hurto en Flagrancia.

El hecho ocurrió hoy, cerca de las 12:00 horas, tras recibir un aviso sobre un hurto en el Loteo Villa del Carmen.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría Tercera iniciaron un recorrido de búsqueda en la zona. Su atención se centró en un carro tirado por un equino que circulaba por la calle Ara de San Juan y que fue finalmente interceptado en calle Hermanos Crosignani.

El carro transportaba, ocultos bajo bolsas, una hormigonera de colores azul y rojo, varios cables y una farola.

En el momento de la detención, los autores fueron identificados como una femenina de 24 años y un masculino de 18 años de edad.

El damnificado, de 45 años de edad, fue trasladado al lugar y reconoció plenamente todos los elementos como de su propiedad y pertenecientes a su obra en construcción, ubicada en calle Victoria Ocampo.

Tras la actuación en el lugar, la Fiscal Auxiliar en turno dispuso la identificación y el alojamiento de los aprehendidos en la Alcaidía de la ciudad, quedando la causa caratulada como «Hurto en Flagrancia».

En el procedimiento también intervinieron la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y el Médico de turno. La rápida respuesta policial permitió desarticular el hurto y asegurar que los elementos recuperados sean devueltos a su legítimo dueño.

Comparte esto: Twitter

Facebook

