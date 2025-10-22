La Legislatura de Entre Ríos sancionó el proyecto que designa a Rosario del Tala como Capital del Minibásquet

Una ley declaró a esa ciudad como cuna y capital provincial del minibásquet, en reconocimiento a su aporte histórico y fundamental en el desarrollo de esta disciplina deportiva. Uno de los autores, la diputada María Elena Romero, contó detalles de la iniciativa, en diálogo con Radio Diputados.

La norma se constituye en homenaje a la larga historia de la localidad en este deporte, al esfuerzo y la pasión de una ciudad que sigue formando generaciones de basquetbolistas desde que fue sede del primer Campeonato Argentino de Mini Selecciones en 1974. La diputada describió que la práctica del minibásquet en la ciudad significa considerarla “semillero de la disciplina, pues de allí surgen jugadores que luego pasan por diferentes categorías a nivel nacional y regional”.

Romero destacó que la devoción de los jóvenes basquetbolistas talenses es notoria. “Hay chicos que participan de selecciones en otros países inclusive. Es tan meritorio, máxime al considerar que se trata de una ciudad chica, que ha puesto todo su esfuerzo, en el que participan vecinos, padres, jóvenes y chicos. Además, hay clubes, como Atlético Tala y Peñarol, hay buenos entrenadores y profesores de educación física que los guían a través del deporte y la competencia sana en su formación con valores”, fundamentó.

El texto de la ley

La diputada Romero destacó el evento que dio marco a la sanción de la ley. “En diciembre se conmemorarán los 50 años de esa gran gesta que significó que Rosario del Tala fuera denominada sede nacional de los encuentros de mini básquet”, detalló. En aquel primer Campeonato Argentino jugado la localidad, Entre Ríos se consagró campeón con un equipo formado por dos jugadores de Paraná y el resto de Rosario del Tala.

La norma que declara oficialmente la Capital del Minibásquet es de autoría compartida entre la diputada Romero y los senadores Benedetti y Conti; fue sancionada definitivamente en la Cámara de Diputados el 9 de octubre. En su artículo 1º declara a la ciudad de Rosario del Tala como «Cuna y Capital Provincial del Minibásquet en reconocimiento a su aporte histórico y fundamental en el desarrollo de esta disciplina deportiva de la provincia de Entre Ríos”.

