El IAPV y los municipios de Herrera y General Campos trabajan para dar respuestas habitacionales

Al respecto, Schönhals señaló que se dialogó sobre «las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en el ámbito provincial y la necesaria articulación entre municipios y provincia para llevar adelante nuevas soluciones habitacionales».

El funcionario agregó que «durante la reunión se abordaron diferentes líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los gobiernos locales, con el objetivo de acompañar las demandas de las comunidades».

Por su parte, el intendente de Herrera, Carlos Bre destacó que «la demanda habitacional es importante y el programa Ahora Tu Hogar, en colaboración con la administración provincial, es una de las principales herramientas para ofrecer respuestas concretas en materia de vivienda».

En tanto, el jefe comunal de General Campos, Javier Mendelovich, indicó que «se trabaja para obtener lotes con servicios que permitan ejecutar nuevas soluciones habitacionales, y la articulación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real».