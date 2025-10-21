Concepción del Uruguay: Recuperan moto robada minutos antes

Según pudo saber Génesis24, un rápido accionar de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay permitió el secuestro de una motocicleta que había sido robada de la vía pública.

El hecho se denunció en Comisaría Tercera por el damnificado, un hombre de 28 años, con domicilio en calle Daniel Elías. El propietario informó que alrededor de las 22:00 horas notó la faltante de su motovehículo Yamaha New Crypton 110, de color azul con negro.

Horas después de radicada la denuncia, personal de la División Investigaciones realizaba recorridas de prevención, detectó la motocicleta robada.

El rodado fue encontrado estacionado en la esquina sureste de calle Belgrano y M. Álvarez, oculto debajo de unos árboles. La moto coincidía con la descripción aportada por la víctima.

La Fiscal Auxiliar en turno fue notificada y ordenó el secuestro del motovehículo. Tras realizar las tareas de rigor correspondientes, el vehículo será restituido a su legítimo propietario.

