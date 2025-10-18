Concepción del Uruguay: Un menor fue embestido por un automóvil

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se produjo esta tarde, donde un menor de 13 años resultó lesionado al ser atropellado por un automóvil. Afortunadamente, las heridas fueron de carácter leve.

El hecho ocurrió a las 17:00 horas en el cruce de las calles Suipacha y Cazzulino. Personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar, constatando que el accidente involucró a un vehículo Chevrolet Celta, conducido por una mujer de 29 años, y un menor de edad.

Según la información recabada, la conductora circulaba por calle Sarmiento en sentido Este-Oeste cuando embistió accidentalmente al menor, quien se encontraba cruzando la calzada de Sur a Norte.

Tanto la conductora como vecinos de la zona dieron rápido aviso a las autoridades y a la asistencia médica. Una ambulancia trasladó al menor al hospital local para su atención.

Posteriormente, el galeno policial se dirigió al nosocomio y, tras examinar al niño, dictaminó que las lesiones sufridas son de carácter leve. Se dio conocimiento a la autoridad judicial correspondiente para las diligencias de rigor.

