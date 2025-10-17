Alerta a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para siete departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico emitió un aviso a corto plazo, por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para la capital entrerriana y otros seis departamentos de Entre Ríos. Tiene vigencia hasta las 18.
El aviso fue emitido pasadas las 16.20 y tiene una vigencia de dos horas, desde la hora de su emisión. “Los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos”, señaló el organismo nacional.
Asimismo, la alerta a corto plazo, incluye a varios departamentos de la vecina provincia de Santa Fe: Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristobal, San Javier y San Justo.
El pronóstico
El fin de semana se presenta algo más agradable en Entre Ríos, con temperaturas más moderadas. Así, las condiciones del tiempo para los próximos días en Entre Ríos ofrecerán un clima templado, con algunas lluvias aisladas y un repunte caluroso para el final del mes.
Sin embargo, se espera que el clima vuelva a tornarse más caluroso en los días siguientes, especialmente hacia el miércoles. Según Jalfin, «un fin de semana más cómodo nos espera, pero a partir de la próxima semana el ambiente se tornará más caluroso y algo más inestable hacia mitad de semana», dijo el meteorólogo Sergio Jalfin.
