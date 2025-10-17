Denuncian a hombre que creó perfiles falsos y ofrecía sexualmente a su pareja en redes

El abogado Juan Brondo explicó al programa Códigos de Elonce los detalles de la denuncia presentada por una mujer de Crespo que acusó a su concubino de fabricar perfiles falsos en redes sociales para exhibirla sexualmente sin consentimiento.

El caso que ocurre en la localidad de Crespo, involucra a una

Según explicó su abogado, Juan Brondo, la situación representa “una forma extrema de violencia de género digital y sexual”, con gravísimas consecuencias psicológicas y sociales para la víctima.