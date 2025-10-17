Agredió a su expareja pero ella se defendió, lo cortó y luego los mismos vecinos lo golpearon

Todo ocurrió en la noche de este jueves, en la ciudad de Concordia. El violento agredió a su ex pareja pero los mismos vecinos lo golpearon y retuvieron.
Según fuentes policiales, durante la noche de este jueves – aproximadamente a las 22:30 horas – personal de comisaría Cuarta debió acudir a una vivienda en calles Córdoba y Laprida.
Violencia
Allí se encontraba una mujer cuando su ex pareja – un hombre de 33 años de edad – se hizo presente e ingresó de manera violenta. Luego, comenzó a amenazarla y a agredirla físicamente pero la víctima se defendió con un cuchillo y terminó cortando al agresor en su frente.
Finalmente, la damnificada pidió auxilio a sus vecinos, quienes procedieron a golpear y retener al violento. Rápidamente, los uniformados lograron detenerlo aunque en todo momento intentó resistirse al procedimiento.
Las actuaciones se realizaron, con conocimiento de la Fiscal Oneglia Naike.
DRU