Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un miércoles muy caluroso en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles primaveral, con máximas que rondarán los 29 grados en la provincia de Entre Ríos.

El pronóstico extendido indica aumento de temperaturas hasta el viernes. Ese día podría llegar un sistema frontal que provocaría eventuales inestabilidades en algunas zonas de la provincia.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. Allí también se prevé una jornada con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con cielo parcialmente nublado. Ahora