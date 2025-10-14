Concepción del Uruguay: Detenido tras ser sorprendido robando chapas

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 36 años fue aprehendido en las primeras horas de la madrugada de hoy, luego de ser sorprendido cometiendo un robo en flagrancia en el Barrio 80 Viviendas.

El hecho se desencadenó a las 00:10 horas, a raíz de un llamado de alerta realizado por el sereno de unas casas en construcción, ubicadas sobre calle Carlos Gardel. El vigilador, un hombre de 49 años, observó minutos antes cómo dos masculinos estaban sustrayendo chapas que ya se encontraban colocadas en una de las viviendas.

Al acercarse a corroborar, el sereno vio a los dos individuos llevándose una chapa de zinc en un carrito de mano. Rápidamente, junto con un efectivo policial adicional y personal de la Comisaría Primera, iniciaron un seguimiento.

La policía logró interceptar y aprehender a uno de los sospechosos en el cruce de Urquiza y Las Glicinas, quien se encontraba en posesión del carrito con la chapa robada. El otro implicado en el hecho logró darse a la fuga.

El aprehendido, con domicilio en la zona, fue puesto a disposición de la justicia. Se dio intervención a la División Policía Científica.

Comunicada la situación al Fiscal Auxiliar, Dr. Juan Pablo Gile, este ordenó la aprehensión del imputado y su posterior alojamiento en la Alcaidía. La causa se caratuló como Robo en Flagrancia.

