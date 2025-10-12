Encontraron a la joven de Gualeguaychú que había viajado a Buenos Aires y era buscada

Localizaron a la joven que era buscada. Se encuentra bien y está regresando a Gualeguaychú, donde había sido vista por última vez en la Terminal.
Este domingo por la madrugada fue localizada la joven I.B.C. de 22 años que era buscada desde la noche del viernes por sus familiares y se desconocía su paradero, luego de haber sido vista por última vez en la Terminal de Ómnibus de la ciudad entrerriana. Se encontraba bien y regresaba desde la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Con la colaboración policial de la Comisaría de esa ciudad, una comisión de Gualeguaychú pudo encontrarse con la joven y emprender el regreso a la ciudad.
La familia había denunciado su desaparición este sábado por la tarde. Lo poco que se sabía era que tenía que ir a Zárate. Generaba preocupación la actividad en las redes sociales de la joven, que la habría llevado a encontrarse con alguien en Buenos Aires.
Finalmente, la joven, que es hipoacúsica, fue encontrada en buen estado de salud y se trasladaba de regreso a Guaelguaychú para reencontrarse con su familia.