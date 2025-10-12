Encontraron a la joven de Gualeguaychú que había viajado a Buenos Aires y era buscada

Este domingo por la madrugada fue localizada la joven I.B.C. de 22 años que era buscada desde la noche del viernes por sus familiares y se desconocía su paradero, luego de haber sido vista por última vez en la Terminal de Ómnibus de la ciudad entrerriana. Se encontraba bien y regresaba desde la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Con la colaboración policial de la Comisaría de esa ciudad, una comisión de Gualeguaychú pudo encontrarse con la joven y emprender el regreso a la ciudad.

La familia había denunciado su desaparición este sábado por la tarde. Lo poco que se sabía era que tenía que ir a Zárate. Generaba preocupación la actividad en las redes sociales de la joven, que la habría llevado a encontrarse con alguien en Buenos Aires.

Finalmente, la joven, que es hipoacúsica, fue encontrada en buen estado de salud y se trasladaba de regreso a Guaelguaychú para reencontrarse con su familia.