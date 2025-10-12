Tres apostadores ganaron más de $102.000.000 en el Siempre Sale del Quini 6

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $6.300.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. La suerte estuvo en el Siempre Sale para tres afortunados. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.300 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 43-06-29-16-25-04. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.582.344.131.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-12-18-00-28-29. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 37-09-34-12-01-02. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.093.478.398.
En el Siempre Sale hubo tres ganadores que acertaron los seis siguientes números: 17-33-01-25-06-12.
Cobrarán cada uno $102.115.012,50. Son oriundos de Amstrong, provincia de Santa Fe; Mar del Plata, en Buenos Aires y en Formosa capital. Elonce