El feriado trajo otro aumento y la Super de YPF rompió el techo de los $1.500

Desde este jueves 10 de octubre, los combustibles de YPF volvieron a aumentar en Concordia y en el resto de la provincia de Entre Ríos. El nuevo cuadro de precios deja a la nafta Súper por encima de los $1.500 y al gasoil premium cerca de los $1.730.
Nuevo aumento de nafta. Las estaciones de servicio de Concordia amanecieron -este viernes- con los valores actualizados con los siguientes precios: Súper $1.511, Infinia $1.717, Diésel 500 $1.535 e Infinia Diésel $1.727.
El incremento rige en toda la red de la petrolera estatal y fue aplicado en el marco de un nuevo ajuste general de combustibles en el país.
La suba se suma a una seguidilla de aumentos registrados a lo largo del año, en un contexto donde los combustibles ya acumulan un alza superior al 25 % en lo que va de 2025, de acuerdo con relevamientos privados del sector energético.
Las causas del nuevo aumento
De acuerdo con distintos medios especializados, el ajuste responde a una combinación de factores: la actualización de impuestos, los costos internacionales del petróleo y la implementación de un sistema de precios más flexible por parte de YPF.
Aunque el Gobierno Nacional postergó hasta noviembre el impacto completo del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), parte de los incrementos ya repercuten en la estructura de costos.
A su vez, el valor del dólar y la evolución del precio del crudo en los mercados internacionales continúan presionando sobre los precios internos.
Según publicó Infobae, YPF mantiene vigente un esquema denominado “micropricing”, que le permite ajustar los precios de manera dinámica en función de la demanda, la competencia y la ubicación geográfica de cada estación de servicio. Esto implica que ya no se anuncian aumentos uniformes a nivel nacional, sino que las variaciones pueden aplicarse de forma localizada y gradual.
Tendencia
Desde julio hasta la fecha, el precio de la nafta en el país subió entre un 13 % y un 18 %, según datos publicados por medios nacionales, ubicando a los combustibles entre los productos que más aumentaron por encima del promedio de la inflación.
Por el momento, YPF no emitió un comunicado oficial sobre nuevos ajustes, pero fuentes del sector estiman que los próximos movimientos dependerán de la evolución del tipo de cambio, de la inflación y del precio internacional del barril de petróleo.
Mientras tanto, el nuevo cuadro tarifario ya se refleja en los surtidores de Concordia, donde a partir de este viernes, la nafta Súper superó los $1.500 y el gasoil premium ya ronda los $1.730 por litro. DRU