Concepción del Uruguay: Vecino se distrajo un momento y le robaron la moto

Un vecino de Concepción del Uruguay fue víctima del robo de su moto, hecho ocurrido este viernes por la tarde.

El robo se produjo alrededor de las 18:30 horas, cuando el dueño del rodado se encontraba limpiando el patio de su vivienda, ubicada en inmediaciones de calles 10 de Diciembre y Misiones, Barrio Planta Emisora.

En un instante ingresó a la casa y en unos 5 minutos volvió a salir, descubriendo con asombro que desconocidos habrían advertido que la moto estaba a su alcance al ver el portón abierto y se la llevaron.

Se trata de un rodado marca Corvent Triax 150, patente 336 KGY, llamando la atención con la facilidad y audacia se la llevaron.

El damnificado dio cuenta a la Policía sobre el suceso, radicando la correspondiente denuncia en la Comisaría Segunda. (03442)

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))