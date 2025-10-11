Concepción del Uruguay: Ambulancia protagonizó un choque en acceso a la ciudad

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se produjo esta tarde en una intersección clave de las rutas provinciales y nacionales, involucrando a una ambulancia municipal y una camioneta, resultando con lesiones de carácter leve para ambos conductores.

El hecho ocurrió a las 13:45 horas en el sector de la Ruta Provincial 39, en sentido oeste a este, y la colectora de la Ruta Nacional 14. Personal de la Comisaría Cuarta se constituyó en el lugar, constatando la colisión.

Los vehículos intervinientes fueron una ambulancia Fiat Ducato, perteneciente al Municipio de Pronunciamiento, conducida por un hombre de 37 años. Por razones que son materia de investigación, la ambulancia impactó contra una SUV Jeep Renegade, conducida por un hombre de 74 años, quien viajaba acompañado por su esposa de 69 años.

Como consecuencia del choque, tanto el conductor de la ambulancia como el conductor de la camioneta fueron trasladados al nosocomio local para recibir atención médica. La acompañante del vehículo particular no presentaba lesiones.

Tras el examen médico policial, se dictaminó que ambos conductores sufrieron lesiones de carácter leve.

En el lugar del siniestro, intervinieron además de la policía local, efectivos de Gendarmería Nacional y un móvil de la Comisaría Segunda. Personal de Policía Científica realizó las tareas de planimetría y registro fotográfico. La zona fue señalizada y una vez finalizadas las pericias, el tránsito quedó normalizado.

Comparte esto: Twitter

Facebook

