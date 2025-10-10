Concepción del Uruguay: Frustrado intento de detención de sujeto culminó con secuestro de arma de fuego

Según pudo saber Génesis24, un operativo policial en la zona de Ruiz Moreno y Posadas, se vio obstaculizado tras un intento de aprehensión por parte de efectivos de la Comisaría Segunda.

La acción se desató a partir de una alerta recibida por el Comando Radioeléctrico sobre la presencia de un hombre a caballo portando un arma de fuego.

Al llegar al sitio, los uniformados localizaron un equino atado y a un grupo de personas. Uno de los hombres, al notar la presencia policial, emprendió la huida hacia una vivienda cercana, llevando consigo el arma.

En su escape, el individuo se desprendió del objeto, arrojándolo sobre un tapial justo antes de ingresar al domicilio.

Una vez dentro de la propiedad, la intervención policial para concretar la detención fue impedida por un grupo de residentes, que sumaban alrededor de diez personas.

Estos individuos obstaculizaron el accionar de los efectivos mediante agresiones verbales y físicas, logrando frustrar la aprehensión del sospechoso.

Posteriormente, los agentes lograron recuperar el elemento arrojado: se trataba de un arma de fuego calibre .22 largo, con una vaina servida, y una caja que contenía 48 cartuchos sin percutar del mismo calibre.

