Una mujer dio a luz en un auto frente a hospital entrerriano

Una mujer dio a luz en el interior de un auto de una aplicación de viajes, en el ingreso al hospital materno infantil San Roque de Paraná. Personal médico asistió rápidamente a la madre y al bebé, que fueron trasladados a Maternidad en buen estado, confirmó el ambulanciero.
Un parto inesperado sorprendió este lunes por la mañana en el ingreso al hospital materno infantil San Roque de Paraná, cuando una mujer dio a luz en el interior de un auto de una aplicación de viajes antes de poder ingresar al nosocomio.
El hecho ocurrió en cuestión de segundos y movilizó al personal médico que se encontraba de guardia. Según relató Gustavo Guzmán, ambulanciero del hospital, la rápida intervención permitió asistir tanto a la madre como al recién nacido.
“Bajaba a buscar a mi compañero y él ya estaba asistiendo con la camilla”, contó Guzmán en diálogo con Elonce, al describir los momentos posteriores al nacimiento.
Asistencia inmediata y traslado seguro
El personal médico del hospital actuó de inmediato. “Personal del hospital asistió a la mamá y al recién nacido, los trasladaron en la camilla y ahora están en la sala de Maternidad”, explicó el ambulanciero, quien confirmó que ambos se encontraban en buen estado.
“Ahora están en buenas manos”, remarcó Guzmán, y agregó que “salió todo bien”. Según relató, el nacimiento ocurrió con una velocidad inesperada: “Fue cuestión de segundos”.
El episodio generó sorpresa también en el conductor del vehículo de aplicación, quien fue testigo del momento y colaboró en los primeros minutos hasta la llegada del personal médico.
Un hecho más en la rutina del hospital
Guzmán señaló que situaciones similares han ocurrido en otras oportunidades. “De hecho, otros choferes también asistieron partos en el interior de la ambulancia. Es el día a día en el hospital”, comentó, al destacar el trabajo constante del personal ante este tipo de emergencias.
El nacimiento en el acceso al San Roque se sumó a los múltiples casos de partos de urgencia que se atienden a diario en el principal hospital materno infantil de la provincia, donde la atención inmediata y la coordinación del equipo médico resultaron nuevamente claves para un desenlace favorable.
