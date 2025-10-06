Por el mal tiempo se canceló la etapa final del Rally de Entre Ríos

Este domingo debía disputarse la segunda etapa del Rally Argentino en los caminos que recorren las localidades de Diamante y Valle María. Sin embargo, la octava fecha del campeonato disputada en Entre Ríos debió suspenderse debido a las lluvias que afectaron a la provincia durante la madrugada.

Sin Etapa Final, el ganador de la clasificación general fue Miguel Baldoni, que se impuso junto a Gustavo Franchello en el Skoda Fabia Rally2, obteniendo de esta manera un nuevo título nacional en la categoría RC2.

En lo que se llegó a disputar de la competencia durante el fin de semana, el segundo puesto fue para Gastón Pasten/Matías Ramos (Skoda Fabia Rally2); mientras que el tercer lugar fue para los locales Leandro Bonnín/Emanuel Fernández (Citroën C3).

Los otros ganadores del fin de semana fueron Nicolás González y Gerónimo Bordignon, que lideraron la RC3 con su Volkswagen Gol Trend. Quedaron por delante de Federico Devoto/Adriano Sanguinetti (Volkswagen Gol) y Mario Rasso/Rodolfo Guevara (Peugeot 208). Con este triunfo además se consagraron campeones.

Dentro de la Copa Toyota, la dupla ganadora fue la de Carlos Bello y Gustavo Breglia a bordo del Yaris GR.

En la RC-MR vencieron Santino Rossi/Martín Baucero (Volkswagen Polo). Sacaron más de 37 segundos de ventaja sobre Rubén Montoro/Ignacio Uez (Volkswagen Gol) y la entrerriana Nadia Cutro/Miguel Recalt (Toyota Yaris).

En la RC4 ganaron Alejandro e Ítalo Baratella por delante de Juan Saraleguy/Luis Gatica y Julián Larrosa/Gustavo Beccaria, que completaron el podio.

En la RC5 los ganadores fueron Santiago Sabbatini e Ignacio Gómez con su Ford Fiesta. Más atrás quedaron los binomios Valentino Cardoso/Sebastián Mugni (Ford Fiesta) y Martín Sabbatini/Pablo Falistocco (Ford Fiesta).

Con la actividad finalizada en Entre Ríos, lugar en el que compitieron por primera vez, la próxima competencia llegará recién el fin de semana del 5 al 7 de diciembre. Será el Gran Premio Rally de Mina Clavero, Córdoba, para dar cierre a la temporada.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))