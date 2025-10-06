Hallaron en Entre Ríos a un hombre que había desaparecido en La Plata

Las autoridades de la ciudad de Tolosa, La Plata, buscaron por una semana a un hombre de 33 años que había sido visto por última vez el 30 de septiembre, cuando salió de su vivienda en bicicleta con la intención de buscar a su hija en la zona de Los Hornos, pero nunca llegó. Fuentes del caso dijeron este lunes a Infobae que lo encontraron en Entre Ríos, sano y salvo.

Desde el puesto de Control Vial de Mabragaña, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, avisaron en las últimas horas a las autoridades platenses a cargo de la causa, entre ellas la fiscal María Cecilia Corfield, del hallazgo del hombre buscado, con problemas de salud mental.

Los policías enviaron una foto del hombre que su hermano reconoció. También y avisaron que “se encontraba en buen estado de salud y no había sido víctima de ningún ilícito”, ampliaron las fuentes del caso.

Ante esto, la Policía Bonaerense dio de baja el rastrillaje en el Parque Pereyra que se había programado en el marco de la causa por la búsqueda del hombre desaparecido. De igual forma, al ser un adulto, cesó la causa por averiguación de paradero y se dio por finalizado el Protocolo de búsqueda de Personas. La Justicia ya nada más tiene que hacer en este caso y todo queda en la órbita privada.