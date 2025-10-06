Tras allanamientos, secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a una mujer

La Policía de Concordia realizó allanamientos por una causa de amenazas y halló cocaína fraccionada, celulares y dinero en efectivo. Una mujer fue detenida por presunta comercialización de estupefacientes.
Este lunes, alrededor de las 11:30 horas, personal de la Comisaría Tercera de Concordia llevó a cabo allanamientos simultáneos en el marco de una causa judicial iniciada por amenazas cruzadas entre dos personas que viven en el mismo vecindario.
El conflicto se había originado en la noche del 3 de octubre, tras un altercado que derivó en denuncias mutuas y motivó la intervención de la Justicia local.
Secuestro de cocaína, dinero y teléfonos celulares
Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados sobre calles Agusto Niez y Lavalle, además de una cortada pública cercana, donde los efectivos encontraron elementos vinculados tanto al hecho investigado como a delitos de narcotráfico.
Como resultado, los uniformados secuestraron una culata de arma larga de madera, 136 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína (confirmado mediante reactivo positivo), siete teléfonos celulares y una suma de $233.000 en efectivo.
Asimismo, un hombre fue trasladado para su correcta identificación, mientras que una mujer resultó detenida por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
Intervención judicial y continuidad de la investigación
El operativo fue dispuesto por la Fiscalía en turno y supervisado por la División Toxicología, que efectuó las pruebas correspondientes sobre la sustancia secuestrada.
Fuentes policiales informaron que la investigación continúa abierta, ya que los hallazgos ampliaron el alcance de la causa originalmente vinculada a amenazas. Elonce