Siete secuestros vehiculares en tres días por pedidos judiciales y documentación irregular

Entre el jueves 2 y el domingo 5, distintos puestos de control vial en la provincia de Entre Ríos detectaron múltiples irregularidades en vehículos que circulaban por rutas nacionales.

Los operativos, realizados por personal policial en Paso Cerrito, San Jaime, Bella Vista y Concordia, derivaron en el secuestro de siete rodados por causas vinculadas a pedidos judiciales vigentes, documentación apócrifa y adulteración de numeración.

Paso Cerrito: dos secuestros en un solo día

El jueves 2 de octubre, a las 11, personal del puesto de control Paso Cerrito detuvo un VW Gol Trend conducido por un hombre de 40 años oriundo de Ituzaingó, Corrientes.

Al verificar la documentación en los sistemas MINSEG y DNRPA, se detectó un pedido de secuestro vigente desde 2011 por hurto, solicitado por la Policía de Misiones. La UFI de Chajarí ordenó el secuestro del vehículo y la identificación del conductor.

Ese mismo día, a las 23, se interceptó un Chevrolet Spin gris conducido por una mujer de 37 años del partido de Moreno, Buenos Aires. El sistema arrojó un pedido de secuestro activo desde marzo de 2022, solicitado por la Unidad Fiscal N°4 de Moreno. La UFI de Chajarí dispuso el secuestro y la identificación correspondiente.

San Jaime y Bella Vista: anomalías y pedidos federales

En San Jaime, durante la tarde del jueves 2, se detuvo una Volkswagen Amarok 2.0 TDI conducida por un hombre Ahora