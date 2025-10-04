Mensaje de Milei en Entre Ríos: «Estamos a mitad de camino, no aflojen porque esta vez vale la pena»

El presidente hizo un breve recorrido por la costanera baja de la ciudad de Paraná, en medio de un tumulto de seguidores y un importante despliegue de fuerzas federales y provinciales. Con un megáfono, saludó a sus libertarios y brindó un escueto mensaje.
Un importante operativo de seguridad se implementó este sábado por la tarde, en la costanera baja de Paraná, donde el presidente Javier Milei, hizo una breve caminata de campaña electoral, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el gobernador Rogelio Frigerio, y los candidatos de la Libertad Avanza en Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, Andrés Laumann y Romina Almeida y Darío Schneider.
En Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, el presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. La visita, realizada este sábado 4 de octubre se desarrolló con normalidad, en un clima de campaña, rodeados del calor de los militantes.
En un marco natural, significativo como es el Parque Urquiza, se desarrolló la actividad prevista para la visita a la ciudad del primer mandatario, Javier Milei y la Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei en una caminata por la costanera de Paraná.
El recorrido convocó a más de 500 personas que se acercaron para escuchar al presidente y al gobernador, y para conocer a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.
En paralelo a la agenda presidencial, manifestantes y simpatizantes libertarios se concentraron en la zona, generando momentos de tensión controlados por un fuerte despliegue policial.
La recorrida se desarrolló sobre avenida Laurencena y calle Acuerdo de San Nicolás, por donde el presidente llegó acompañado por un fuerte despliegue de fuerzas federales y provinciales. En medio de un tumulto de seguidores que llegaron al lugar para saludar a Milei y tomarse fotos, el mandatario nacional, se subió a una camioneta y saludó a los partidarios que lo recibieron con aplausos, banderas y carteles violetas.
Megáfono en mano, a la vera del río Paraná, frente a la amplia concurrencia, Milei expresó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser una país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.
Arriba de una camioneta junto al Gobernador Rogelio Frigerio, Milei agregó: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30%, hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.
Para cerrar, el presidente expresó ante los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, aún mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”, remarcó.
Por último, Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, resumió.
En el recorrido, Milei saludó a sus libertarios y brindó un escueto mensaje en medio de una caótica caminata, que se desarrolló hasta la zona de calle Gregoria Matorras de San Martín (en la zona de la Escuela de Aerobismo).
Los candidatos de la Alianza acompañaron el evento. Estuvieron presentes quienes buscan ocupar las primeras bancas en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y quienes se postulan para la Cámara de Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Eliana Lagraña y Wenceslao Gadea. También asistió Roque Fleitas, jefe de campaña de la Alianza; además de autoridades del Gobierno provincial y de los Gobiernos locales de los distintos puntos de la provincia.
Elonce