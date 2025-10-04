Concepción del Uruguay: Joven detenido tras allanamiento por causa de amenazas con arma de fuego

Según pudo saber Génesis24, un joven de 25 años fue detenido esta mañana, en el Barrio 134 Viviendas, en cumplimiento de una orden de allanamiento en el marco de una causa por «Amenazas Calificadas».

La intervención, llevada a cabo por personal de la Comisaría de Minoridad, se originó por la denuncia de una mujer, su expareja, quien relató un grave episodio de violencia. La denunciante afirmó que, tras una discusión, el hombre la amenazó al apuntarla con un arma de fuego que extrajo de entre sus prendas.

DETENCIÓN Y SECUESTRO

Tras obtener el mandamiento judicial, la policía procedió a allanar la vivienda del acusado, logrando la aprehensión del hombre de 25 años.

El operativo resultó en el secuestro de la siguiente evidencia:

Una pistola Bersa, calibre .22, junto con dos cargadores y siete cartuchos.

Vestimenta utilizada por el hombre durante el incidente (una remera, un pantalón de jeans y una gorra).

Intervino en el lugar personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Por directiva de la fiscalía auxiliar interviniente, el hombre fue trasladado a la Alcaldía de Comisaría Primera, donde permanece en calidad de aprehendido. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.

