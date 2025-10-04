El gobernador participó de la apertura y largada simbólica del Rally Argentino en Diamante

Momentos previos a la presentación oficial, realizada en el predio Martín Fierro, habitual escenario del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, el mandatario felicitó a los grupos de trabajo de los municipios de Diamante y Valle María. «Esto que hoy ven es el fruto y el producto del trabajo de muchos meses para tener esta organización, esta convocatoria y dejar bien parado a Entre Ríos, porque es la primera vez que se corre el Rally Argentino en la costa del Paraná», expresó.

Del mismo modo, señaló las bondades de este tipo de iniciativas. «El turismo de eventos es uno de los objetivos que tenemos en la provincia a desarrollar. Deja recursos y genera empleo de calidad, es por ahí por donde debemos transitar», agregó, destacando que las plazas hoteleras de la zona están ocupadas e insistiendo: «el que viene una vez a Entre Ríos vuelve, sin duda».

Finalmente, Frigerio hizo referencia al potencial de cada rincón de Entre Ríos y a la pasión con la que se viven las competencias automovilísticas. «Somos una provincia fierrera, y esto se manifiesta con orgullo con el campeonato de Rally Argentino corriéndose acá, en nuestra tierra», cerró.

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, agradeció al gobernador por el apoyo brindado desde el inicio a esta iniciativa «que beneficia tanto a nuestra ciudad, a la región y a la provincia», destacando el esfuerzo conjunto para que ciudades pequeñas puedan albergar acontecimientos de magnitud. «Como Estado, tenemos la responsabilidad de generar oportunidades para el sector privado, y eso es precisamente lo que estamos haciendo», concluyó.

A su vez, su par de Valle María, Mario Sokolovsky, destacó la expectativa por la competencia en ambas ciudades y la presencia de turistas y medios de comunicación de alcance nacional. También valoró el entorno natural que acompaña a la realización, coincidiendo con el gobernador en que «hay que explotar el turismo».

Frigerio asistió acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el secretario de Industria y Comercio, Catriel Tonutti. Fue recibido por los intendentes de Diamante y de Valle María; por el senador provincial Gustavo Vergara, el diputado provincial Lénico Aranda y por el jefe departamental de Policía Mario Celis.

El Rally de Entre Ríos

La octava fecha del Rally Argentino reúne a 47 binomios, compuestos por pilotos y navegantes, de distintos puntos del país y se desarrollará hasta el domingo inclusive a lo largo de 12 pruebas especiales, con casi 140 kilómetros cronometrados.

En el capítulo hay siete categorías en competencia -las clases RC2, RC3, RC4, RC5, RCMR, Copa Toyota y Copa Entre Ríos Tracción Simple-, con 12 entrerrianos como protagonistas, cuatro en el clasificador nacional y ocho en la Copa Entre Ríos.