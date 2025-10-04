Ruta 18: Camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Este viernes, cerca de las 16:30 horas, se produjo un siniestro vial en ruta nacional 18, kilómetro 68. En el lugar, un vehículo que llevaba un tráiler, protagonizó un despiste y posterior vuelco.

A raíz del hecho, un móvil policial del puesto caminero de rutas 18 y 32 se acercó de inmediato y constató que una Renault Oroch se encontraba cerca del tramo no habilitado de la futura Autovía.

Según se indicó a NuevaZona, en la Renault se conducían tres hombres mayores, con domicilio en la ciudad de Villaguay.

Según indicaron a la policía los involucrados en el siniestro, la camioneta circulaba sobre ruta 18 en sentido Paraná-Villaguay, cuando se cortó el eje del tráiler que remolcaban, ocasionando que la pickup perdiera el control y volcara en la banquina sur de la ruta, “puntualmente en la alcantarilla entre la actual 18 y el carril nuevo (no habilitado) de la futura autovía.”.

Afortunadamente, los ocupantes del vehículo no sufrieron ningún tipo de lesiones.