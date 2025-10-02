Concepción del Uruguay: Sufrió una descarga eléctrica de un transformador al intentar atar su caballo

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 35 años resultó lesionado en la madrugada de hoy, cerca de las 05:00 horas, tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en la intersección de las calles Teniente 1º Ibáñez y Ugarteche.

El incidente se registró minutos después de que se produjera un corte de luz en la zona. Efectivos policiales fueron comisionados al lugar ante el aviso de un supuesto incidente con el tendido eléctrico.

Al llegar, encontraron al hombre de 35 años tendido en el suelo. Este manifestó que la descarga eléctrica provino de un transformador de alimentación en el momento en que intentaba atar a su caballo.

A pesar de que se solicitó una ambulancia de inmediato, el ciudadano se negó a ser trasladado al hospital local para recibir atención médica, retirándose de la escena con un vecino.

Posteriormente, personal policial se dirigió a su domicilio, donde el hombre de 35 años continuó negándose rotundamente a ser asistido en el nosocomio.

INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR

Personal de la Policía Científica y de la empresa ENERSA acudieron al sitio para realizar las pericias correspondientes. En la base del poste de cemento, se encontró un pozo en la tierra y una hoja de cuchillo de metal sin mango, la cual fue secuestrada.

Se iniciaron actuaciones de oficio para esclarecer las circunstancias del hecho.

