Avanza sobre las costas un desbordado río Uruguay: qué comportamiento tendrá

El Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, emitió este lunes un parte para precisar el comportamiento que tendrá el crecido río, frente a las costas concordienses.
De acuerdo con lo informado por el área de Hidrología de Salto Grande, hasta la hora 15 del martes 30 de septiembre, “el caudal medio diario evacuado variará entre los 12.900 y los 12.200 m³/s». En este sentido, se pronosticó que con estos guarismos, “las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia serán de 9,40 (de máxima) y 8,70 metros (de mínima)”, al menos en la proyección hasta el día martes.
En el detalle de los datos suministrados por el organismo binacional, se difundió que el «aporte de las últimas 24hs: 13379 m3/s. Evacuado a la hora 08:00: 13012 m3/s. Y el nivel del embalse a la hora 08:00 fue de 35,03 m». En ese marco, se adelantó que la tendencia del nivel del río Uruguay es estable y «el nivel del embalse tenderá a 35,30 metros».
Costanera concordiense baja inundada y retiro de cartelería
Durante este domingo se pudo ver que sigue cerrado todo el circuito de circulación por la denominada “costanera baja”, que es la calle de ripio más cercana a la orilla de un río que ya se subió a ese sector y cortó la mencionada arteria.
Ante esta situación, el Ente de Gestión Costanera dispuso medidas preventivas en distintos sectores de la costanera baja. En particular, se resolvió prohibir la circulación vehicular y de motocicletas desde el Centro de Empleados de Comercio hasta Playa Los Sauces, mientras que sí se permite el tránsito peatonal.
De este modo, los vehículos solo pueden ingresar por el sector del conocido lavadero de trenes, en el extremo sur de la costanera, y avanzar por la calle baja donde se ubican los tradicionales food trucks de verano. En lo que respecta a la Zona Verde, el agua aún no alcanzó las calles, aunque se iniciaron trabajos de prevención. Uno de los puntos afectados fue el cartel de colores con el nombre de la ciudad, ubicado al final de este sector, que debió ser retirado el pasado jueves.
En este marco, la titular del Ente Mixto de Costanera de Concordia, María Perini, confirmó queantes del fin de semana ya se retiraron las letras que conforman el cartel característico con el nombre de la ciudad, ubicado en la Zona Verde, a la altura de la desembocadura del arroyo Manzores.
“Se pusieron después de la última creciente y estuvieron hasta el jueves o el viernes”, explicó Perini a un cronista de Diario Río Uruguay, “pero como la probabilidad es 9,50, 9,60 o hasta 10 m. (de probable pico decreciente), la sacamos porque ya a 9,20 o 9,30 le llega el agua a la base. Así que fue con mucho dolor, pero las tuvimos que volver a sacar”, explicó Perini al remarcar que el resguardo de estos elementos resulta indispensable ante el actual comportamiento del río.