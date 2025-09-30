Por el «mes rosa», se realizarán mamografías a mujeres sin obra social en hospital entrerriano

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama se celebra cada octubre desde su proclamación en 1985. El nosocomio local realizará mamografías gratuitas.
A nivel mundial, el mes de octubre se considera como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el Cáncer de Mama, tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo.
Cada año, el 19 de octubre es el día seleccionado para que mujeres y asociaciones de todo el mundo se coloquen un lazo de color rosa, con el objetivo de conmemorar y homenajear a las personas que padecen esta enfermedad.
Se llama «Octubre Rosa» porque personas de todo el mundo adoptan el color rosa y muestran un lazo rosa para generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección sistemática para el diagnóstico temprano del cáncer de mama , actualmente el segundo cáncer más comúnmente diagnosticado a nivel mundial.
La iniciativa fue el resultado de una asociación entre el Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y la división farmacéutica de Imperial Chemical Industries con el fin de promover las mamografías como la herramienta más eficaz para combatir el cáncer de mama.
Masvernat de Concordia
Por el «Mes de la prevención y concientización del cáncer de mama», nuevamente el hospital Delicia C. Masvernat realizará mamografías para mujeres sin obra social, sin turno previo.
La iniciativa se instrumentará los días 3, 17, 24 y 31 de octubre. Esta destinada a mujeres mayores de 35 años, con o sin pedido médico. Durante cada jornada, se llevarán a cabo un total de 20 exámenes en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del hospital y se realizarán por orden de llegada.
Las interesadas deberán acudir puntualmente a las 7:30 del día de atención al Servicio de Diagnostico por imágenes, donde se coordinará la demanda de los estudios del día
Según se informó, este programa está destinado «prioritariamente a mujeres sin cobertura social, con el objetivo de brindar acceso igualitario a la salud mamaria».