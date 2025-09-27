Pronunciamiento: Bicicleteada de la Primevera y del Día del Estudiante

La Escuela N.° 13 Diego Fernández Espiro celebró una nueva edición de la Bicicleteada por el Día de los Estudiantes y de la Primavera. Con entusiasmo, color y alegría, los gurises junto a sus familias disfrutaron de una jornada ideal para compartir.

El recorrido incluyó calles del pueblo, con los chicos y sus bicicletas entre disfraces, flores y música.

Desde el Municipio se acompañó con el sonido, la ambulancia y la guardia urbana para garantizar el desarrollo seguro de la actividad.

¡Felicitaciones a todos los protagonistas que hicieron posible esta Bicicleteada!

