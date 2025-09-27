Concepción del Uruguay: Falleció Rito Antonio Cabrera «Choni» (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SU ESPOSA: BERNARDITA MARÍA GUIFFREY, SUS HIJOS: PATRICIA, JOSÉ LUIS Y VIRGINIA CABRERA, SUS HIJOS POLÍTICOS: RAMÓN SOTTO Y EDHIT LISSI, SUS HERMANOS: VALENTINA Y SIPRIANO CABRERA, SUS NIETOS: LEANDRO, GASTÓN, SOFÍA, JORGELINA, NAZARENO Y MAGALI, SUS BISNIETOS Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS EL 27 DE SEPTIEMBRE ALAS 11,30 HS, CASA DE DUELO ALMAFUERTE 1586, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ 210, TEL: 3442-310046.-
