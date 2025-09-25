Frigerio recibió a autoridades de la UIA y la UIER en la antesala de la Jornada de la Industria

Del encuentro, que tuvo lugar este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), participaron también los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. En ese sentido, Martín Rappallini, dijo que fue una excelente reunión en la cual intercambiaron conceptos sobre toda la agenda industrial y la agenda de la Argentina.

El referente de la UIA, destacó que «es muy importante poder estar presente con la Unión Industrial de Entre Ríos acompañando este evento tan importante que se hace anualmente donde se reúnen todos los industriales», y resaltó que «es fundamental el diálogo que estamos teniendo con los gobernadores para recoger las distintas realidades del sector industrial en el interior de Argentina».

Por su parte, el presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, precisó que se trató de una reunión previa a la 21° Jornada de la Industria que se desarrollará este jueves en Paraná, y destacó la importancia del encuentro, que permite «poder escuchar a funcionarios nacionales, provinciales, a las autoridades de la Unión Industrial Argentina, economistas y otros actores».

Asimismo, subrayó que «lo más valioso de estas instancias son los encuentros, que es lo que necesitamos los argentinos».

Mientras que, el ministro Guillermo Bernaudo, dijo estar agradecidos de que la UIA esté acompañando y valoró «la importancia de las coincidencias significan el desarrollo productivo e industrial para la provincia, y esa vocación del gobernador de poner el Estado al servicio del sector privado para generar más empleo de calidad, que es la meta de esta gestión».

Por último, el funcionario provincial destacó el estar «siempre en diálogo con el sector privado porque nada puede transformarse desde el Estado solamente, si no se hace con los objetivos claros».