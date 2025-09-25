Concepción del Uruguay: Un ciervo quedó atrapado en local comercial y fue rescatado por bomberos

Este jueves por la mañana, vecinos de Concepción del Uruguay alertaron a Bomberos Voluntarios sobre un ciervo que estaba atrapado en un local deportivo ubicado en 9 de Julio y boulevard Díaz Vélez.

Para evitar que se siga asustando y lograr rescatarlo, procedieron a atar sus patas con cuidado. A la vez, cubrieron su cabeza con una bolsa agujereada para que pueda seguir respirando.

Una vez asegurado, se procedió a trabajar con herramientas hidráulicas de expansión hasta que pudo salir y quedar liberado en buen estado.