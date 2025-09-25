jueves 25 septiembre 2025

Concepción del Uruguay: Un ciervo quedó atrapado en local comercial y fue rescatado por bomberos

Este jueves por la mañana, vecinos de Concepción del Uruguay alertaron a Bomberos Voluntarios sobre un ciervo que estaba atrapado en un local deportivo ubicado en 9 de Julio y boulevard Díaz Vélez.

Para evitar que se siga asustando y lograr rescatarlo, procedieron a atar sus patas con cuidado. A la vez, cubrieron su cabeza con una bolsa agujereada para que pueda seguir respirando.

Una vez asegurado, se procedió a trabajar con herramientas hidráulicas de expansión hasta que pudo salir y quedar liberado en buen estado.

En el lugar se solicitó la presencia de personal de Abigeato de la Policía de Entre Ríos y División Investigaciones.

Finalmente, el animal fue entregado al personal de Abigeato para su liberación en una zona segura.

El Entre Ríos – Bomberos Voluntarios CdelU
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991