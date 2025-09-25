Caseros: 8ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Este jueves 25 de septiembre a las 21:00 horas en la Sala de Reuniones “Alfredo R. Soria” se desarrollará la 8ª Sesión Ordinaria del Décimo Cuarto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) con el siguiente Orden del Día:

1 – Izamiento de la Bandera Nacional.

2 – Lectura y aprobación del Acta N° 151, correspondiente a la séptima sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2025.

3 – Entrega de balance correspondiente al mes de junio de 2025.

4 – Expediente N° 003917. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de cloro y pintura para la temporada de pileta, presentado por personal del Club Social y Deportivo Juventud de Caseros.

5 – Expediente N° 003925. Solicitud de subsidio económico no reintegrable mensual para cubrir parte de los gastos operativos, administrativos y de funcionamiento, presentado por Club Atlético y Deportivo Legión Caseros.

6 – Expediente N° 003931. Solicitud de ratificación de Decreto N°67/25 Licencia para uso particular, presentado por el D.E.M.

7 – Expediente N° 003933. Proyecto de Ordenanza “Modificación del cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2025”, presentado por el D. E. M.

8 – Expediente N° 003934. Solicitud de continuidad de subsidio económico no reintegrable destinado al pago de una Promotora de Derechos, presentado por el Centro de Día Hogar “Nicolás Mugherli”.

9 – Arrío de la Bandera Nacional.

La Sesión será transmitida por las redes sociales de la Municipalidad de Caseros.

