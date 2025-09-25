Autovía Artigas: Un auto despistó y terminó volcando

Un Citroën C4 despistó y volcó este jueves en la Autovía 14, a la altura de Ceibas. Dos mujeres resultaron ilesas y el vehículo fue retirado por su seguro.

Un siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 31, en jurisdicción de Ceibas.

El accidente de tránsito involucró a un Citroën C4 en el que viajaban dos mujeres de 65 y 31 años, domiciliadas en Capital Federal, con destino a la provincia de Corrientes.

De acuerdo con el informe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el vehículo se despistó y volcó en el cantero central de la autovía. Las ocupantes salieron por sus propios medios y manifestaron no haber sufrido lesiones.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, junto con personal de la Policía Caminera de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional y un móvil de Vialidad Nacional.

Las mujeres afectadas ya habían solicitado a su seguro particular el auxilio para retirar el rodado, por lo que no fue necesaria la intervención de maquinaria adicional. Elonce