Revelaron las circunstancias en las que fue hallada la niña buscada en Concepción del Uruguay

La Policía de Concepción del Uruguay confirmó que localizaron a la niña de 10 años que era intensamente buscada desde el domingo a la noche. Fue trasladada a Fiscalía, donde fue revisada por un médico forense y entrevistada por un equipo interdisciplinario.
Fue localizada «en buen estado de salud«, durante la mañana de este lunes, la niña de 10 años que era intensamente buscada desde ayer en Concepción del Uruguay.
Al respecto, el jefe de la Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, precisó que “a las 2 de la mañana de este lunes una tía radicó la denuncia policial correspondiente”. Agregó que “los vecinos manifestaron que a la nena la habían visto por última vez a las 23 del domingo, deambulando por la calle. A las 7 se incrementó la búsqueda y nos constituimos en el barrio. En esas circunstancias, la nena apareció caminando y nos sorprendió a todos”.
Intervención judicial y médica
La fiscal María Florencia Occhi dispuso el traslado de la niña a sede de Fiscalía, donde fue examinada por un médico forense. Además, un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos la entrevistó. “Se determinó que la nena no pasó una buena noche, estaba dubitativa y no quiso hablar mucho, pero los profesionales podrán obtener mayores detalles sobre lo sucedido”, señaló Allegrini.
Circunstancias previas
Respecto a los hechos que antecedieron la desaparición, el jefe policial explicó que la menor había estado jugando en casas de familiares y vecinos durante la tarde del domingo, pero al no regresar durante la madrugada se radicó la denuncia.
Allegrini también reveló que existía una denuncia previa vinculada a la hermana de la niña, quien había presentado una lesión en el ojo. “Esa situación fue informada por directivos y docentes de la escuela, quienes cumplieron con la obligación de denunciar”, indicó. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que continuará las actuaciones correspondientes.
Situación familiar
El comisario confirmó además que los padres de la menor están separados y no conviven. La investigación seguirá en curso para determinar las circunstancias de la desaparición y establecer medidas de protección. (Elonce)