La provincia refuerza acciones de control y monitoreo sanitario de aves

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, informó sobre la ejecución de planes de contención de la cotorra común, que es considerada plaga, así como el desarrollo de tareas de vigilancia epidemiológica en aves en toda la provincia.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se precisó que, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Caza N° 4841 y su Decreto Reglamentario N° 4139/70, la especie Myiopsitta monachus (cotorra común) se encuentra declarada plaga en el territorio provincial, conforme lo estipulado en el Capítulo VI, Artículo 59 de la normativa.

Debido al crecimiento poblacional de esta especie y su impacto sobre diferentes cultivos, se implementan planes de control con el objetivo de mitigar daños en la producción agropecuaria.

Entre las principales medidas se destaca la extracción de nidos antes del nacimiento de las crías, tarea que se realiza en altura y a cargo de personal capacitado e inscripto en el registro oficial de la Dirección.

Asimismo, el organismo provincial trabaja en conjunto con entidades nacionales y provinciales en la toma de muestras y monitoreo de aves silvestres de traspatio, exóticas y de producción.

Estas acciones se enmarcan en el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Salmonella y otras enfermedades exóticas, que se desarrolla de manera sostenida en la provincia, con el propósito de resguardar la sanidad animal y proteger la salud pública.

De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de los recursos naturales, la producción agropecuaria y la salud de la población a través de políticas activas de control, fiscalización y prevención sanitaria.