Uridinarrain será sede de la 8° Exposición Nacional Rommey Marsh

Este evento contará con la participación de las mejores cabañas de ovinos de Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes. La jura oficial estará a cargo de un jurado internacional.

Las actividades darán inicio el viernes 31 de octubre, desde las 8 h, con la recepción de reproductores y vientres seleccionados. Por la tarde, se realizará la jura de admisión a cargo de veterinarios matriculados.

El sábado 1° de noviembre, la jornada comenzará con la jura fenotípica de clasificación de la 1° Expo Nacional Romney Marsh, seguida por la entrega de cucardas. A las 20 h se llevará a cabo la inauguración oficial de la 8° Expo Ovina de Urdinarrain.

Además, el público podrá disfrutar de una variada propuesta:

* Gastronomía a base de cordero

* Paseo de artesanos y expositores vinculados al agro y la industria

* Espectáculos en vivo

Un encuentro único que promete convocar a miles de visitantes, con entrada libre y gratuita.