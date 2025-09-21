El CGE declaró de interés educativo al Congreso Latinoamericano de Primera Infancia con sede en Gualeguaychú

El Consejo General de Educación (CGE) declaró de Interés Educativo al Congreso Latinoamericano de Primera Infancia, que tendrá lugar en la ciudad de Gualeguaychú los días 23 y 24 de septiembre, organizado por la Dirección de Educación municipal.

El evento es organizado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano de la municipalidad de Gualeguaychú, y se enmarca en una agenda que busca reflexionar sobre políticas públicas vinculadas a la primera infancia, fortalecer la formación docente y generar espacios de actualización y capacitación para quienes trabajan en este nivel educativo.

El CGE destacó que la propuesta se alinea con las políticas educativas provinciales y nacionales, y que aporta de manera significativa al desarrollo de una educación inclusiva y de calidad. Asimismo, la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú reconoció el valor pedagógico del proyecto y su articulación con la Dirección de Educación municipal.

La resolución n° 2658/25, firmada el 18 de septiembre de 2025 en Paraná, subraya que este tipo de encuentros fortalecen la construcción de espacios de debate y actualización docente, incorporando herramientas y recursos adecuados para mejorar las prácticas en el trabajo con la primera infancia.

El congreso cuenta con el aval de Unicef y el acompañamiento de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). En la oportunidad, expondrán reconocidos referentes del ámbito educativo y de la primera infancia. Además, la declaración de Interés Educativo implica que los docentes participantes podrán acceder a puntaje docente, consolidando la instancia como una valiosa oportunidad de formación profesional.

