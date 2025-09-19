Tiempo en Entre Ríos: renovaron el alerta amarillo por tormentas para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica un viernes inestable en la provincia. En ese marco, Entre Ríos continúa bajo alerta amarillo por tormentas de variada intensidad que comenzarían durante la madrugada.

Se aguarda tiempo inestable hasta el sábado y baja de temperaturas el domingo.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 17 grados de mínima y 29 grados de máxima. Para este viernes se anuncian tormentas fuertes durante la madrugada y tormentas aisladas el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 16 grados de mínima y 28 grados de máxima. En estas localidades también se esperan tormentas durante las primeras horas del viernes y tormentas aisladas durante todo el día.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 15 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí se aguardan tormentas de variada intensidad durante todo el viernes. (Ahora)