Propuesta de taller: Municipio de San Justo

El pasado martes se llevó adelante un espacio de encuentro y reflexión destinado a trabajadoras del ámbito del municipio.

Buscando fortalecer la motivación, el compromiso y la comunicación entre compañeros/as y con los equipos de conducción, reconociendo el impacto que cada tarea tiene en la comunidad local.

Mediante dinámicas participativas, juegos, reflexiones colectivas se trabajaron temas como la importancia de comunicar situaciones personales y laborales, el valor del trabajo en equipo, el efecto positivo de cada aporte individual en la vida de San Justo.

