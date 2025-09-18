Tiempo: hay alerta amarillo por lluvias y tormentas para 10 departamentos de Entre Ríos

El SMN pronostica una jornada con tormentas de variada intensidad en toda la provincia de Entre Ríos. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN– informa que la provincia se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas y lluvias de variada intensidad que comenzarán la madrugada de este jueves.

El aviso incluye a los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, San Salvador, Concordia, Federal, Federación y Feliciano.

 

Así estará el clima este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 16 grados de mínima y 25 grados de máxima. Hay anuncio de tormentas de tormentas aisladas durante todo el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador pronostican 15 grados de mínima y 26 grados de máxima. En estas ciudades también se esperan tormentas para toda la jornada del jueves.

Finalmente en Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 16 grados de mínima y 25 grados de máxima. Allí se aguardan tormentas aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. (Ahora)

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))