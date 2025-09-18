Tiempo: hay alerta amarillo por lluvias y tormentas para 10 departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN– informa que la provincia se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas y lluvias de variada intensidad que comenzarán la madrugada de este jueves.

El aviso incluye a los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, San Salvador, Concordia, Federal, Federación y Feliciano.

Así estará el clima este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 16 grados de mínima y 25 grados de máxima. Hay anuncio de tormentas de tormentas aisladas durante todo el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador pronostican 15 grados de mínima y 26 grados de máxima. En estas ciudades también se esperan tormentas para toda la jornada del jueves.

Finalmente en Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 16 grados de mínima y 25 grados de máxima. Allí se aguardan tormentas aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. (Ahora)