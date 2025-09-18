Así operaba la banda que robaba vehículos en Buenos Aires y los vendía en Concordia

El titular de la Jefatura Departamental de Policía detalló cómo se originó la investigación de la banda. Actualmente hay cinco detenidos relacionados a la causa.
Desde la fuerza se informó acerca de allanamientos y operativos llevados a cabo en distintas zonas de la ciudad de Concordia. Se investiga a una banda que se dedica a traer autos robados desde Buenos Aires.
En detalle
Al respecto, el titular de la Departamental Concordia de Policía, comisario José María Rosatelli, explicó que la causa «tiene su origen ya a principios de este año, comenzamos a trabajar porque encontramos y secuestramos certificados de verificaciones apócrifos y formularios 08 en motos de alta cilindrada». A partir de ahí, «comenzamos una investigación y observamos que la maniobra era sustraerlas en Buenos Aires y aquí en Concordia las vendían en forma personal o las vendían a través de Facebook sin adulterar motor y chasis pero sí a muchas de ellas le adulteraban la documentación», destacó.
En diálogo con Diario Río Uruguay, el funcionario policial detalló que «tras varios allanamientos, secuestramos más de 10 motos de alta cilindrada de un costo elevado pero que obviamente eran vendidas a muy bajo costo».
Y agregó que eran rodados de «doscientos cincuenta cilindradas en adelante, tipo pistera y tipo Cross, en buen estado, de marcas conocidas como Honda o Yamaha». Subrayando que «muchas de esas motos eran usadas por jóvenes, vinculadas también a la venta de estupefacientes».
Autos
La situación fue mutando y «empezamos a ver que habían empezado a traer vehículos de diferentes gamas, bajo la misma modalidad, eran sustraídos en los últimos tiempos en Buenos Aires y luego trasladados hasta Concordia», contó Rosatelli.
Según detalló, los «utilizaban con otro dominio, puede ser apócrifo puede ser de un vehículo similar; por ejemplo le sacan la patente de un auto similar y entonces uno lo chequea y el auto está bien pero tiene pedido de secuestro».
Banda
El comisario mencionó que, al menos a nivel local, «serían dos o tres personas, que son las que hemos detenido, que están vinculadas a la venta de estupefacientes».
A su entender, esta modalidad «no empezó ahora sino que viene de hace años pero sí tiene su complejidad, con un montón de actores, con diferentes funciones, en diferentes provincias».
Por último, Rosatelli explicó que actualmente por esta asociación ilícita «hay cinco detenidos en Concordia». DRU