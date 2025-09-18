Presentarán este jueves la llegada del Campeonato Argentino de Rally a Entre Ríos

El Campeonato Argentino de Rally disputará su octava fecha en territorio entrerriano y por eso este jueves, a partir de las 9.30, se realizará el lanzamiento de la carrera en el Salón de los Periodistas de Casa de Gobierno. En conferencia de prensa, se darán detalles de la cita prevista para el 3, 4 y 5 de octubre en Diamante y Valle María.

“Estarán presentes funcionarios provinciales, autoridades de los municipios organizadores y dirigentes de Rally Argentino”, indicaron desde Prensa de la secretaría de Deportes de la provincia, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Se espera una importante convocatoria de espectadores para el evento y también un gran movimiento turístico, ya que se trata de un certamen que reúne a equipos provenientes de distintos puntos del país.

El Campeonato es organizado por la Asociación Civil de Rally Argentino (ACRA), y el epicentro de la prueba se dará en el Complejo Municipal Valle de la Ensenada. A lo largo de la temporada, la competencia a pasado por: Pagos del Tuyú-General Madariaga (fecha 1), Jesús María (fecha 2), Vuelta de la Manzana-Río Negro (fecha 3), Catamarca (fecha 4), Misiones (fecha 5), Reconquista-Avellaneda (fecha 6) y San Luis (fecha 7).