Extendieron la alerta amarilla por tormentas para diez departamentos en Entre Ríos: anuncian «abundante caída de agua»

Si bien ayer había una amenaza vigente, en el transcurrir de las últimas horas, se precisó que el área afectada por la alerta amarilla por tormentas es aún mayor en Entre Ríos.
Extendieron la alerta amarilla por tormentas para diez departamentos en Entre Ríos en el acontecer de las horas de la tarde del domingo. La misma regiría para horas de la mañana de este lunes, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según pudo conocer Elonce, se advierte que los departamentos Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz y Diamante se integran a Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, quienes eran los que estaban en alerta desde el sábado.
Según precisó el informe del SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”. Asimismo, se agregó: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.
¿Qué se anticipa para la semana?
Christian Garavaglia, de Meteored, precisó que se avecinan jornadas inestables para la región entrerriana: “Por otra parte, una nueva perturbación de onda corta en altura ingresará durante el día al centro del país, y es probable que vuelvan a activarse chaparrones y eventualmente alguna tormenta aislada en la zona comprendida por el sur de Córdoba, norte de la Pampa, noroeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe hacia la tarde, pudiendo afectar entre la noche y la madrugada del lunes el AMBA, noreste bonaerense, y sur y centro del Litoral.
“Desde el jueves en adelante los pronósticos van perdiendo confiabilidad, y los escenarios proyectados por distintos modelos numéricos comienzan a divergir. Esto es esperable y lógico en un escenario que seguramente se presentará con cada vez mayor inestabilidad, como se comentó previamente. Es factible que en esos días distintas zonas frontales se muevan entre el centro y norte de la Argentina, por momentos como frías con desplazamiento al norte, y por momentos como cálidas con desplazamiento al sur”, cerró.
