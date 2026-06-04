Cierre de planta de Granja Tres Arroyos: las audiencias en la Secretaría de Trabajo se retomarán el próximo lunes

Si bien se había conjeturado con la posibilidad de que esa instancia tuviera lugar este jueves, se decidió postergar el cara a cara entre todas las partes hasta la semana próxima.

La reunión del lunes tendrá lugar tras un cuarto intermedio decretado luego de un primer encuentro donde no se llegó a ninguna resolución.

La firma, que cerró sin previo aviso en Concepción del Uruguay y dejó a sus casi mil operarios en la incertidumbre absoluta, ofreció un plan de pagos en 10 cuotas que fue rechazado.

Los empleados de la planta La China de La Histórica no solo no saben si seguirán o no faenando, sino que además no cobran hace un mes y medio: todavía se les adeuda el 70% de la segunda quincena de abril y todo mayo.

Este miércoles, en tanto, hubo un encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio y los dueños de la empresa. Se desconoce qué se dialogó en el encuentro, dado que no ha habido información oficial al respecto. Ahora