Un apostador entrerriano ganó más de $1.000.000.000 en el Tradicional del Quini 6

Un apostador de Paraná acertó todos los números del pozo Tradicional del Quini 6 este domingo y ganó más de $1.000.000.000. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.150 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 19-04-07-42-09-15. Un apostador acertó todos los números y se llevó $1.022.188.233,15. Es oriundo de Paraná, en Entre Ríos, y jugó su boleta en la agencia 001084-000, en calle Celia Torrá al 400.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-04-13-30-00-22. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.165.911.132.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 40-31-15-34-41-12. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $500.000.000.
En el Siempre Sale hubo 15 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 06-11-44-31-01-42. Cobrarán cada uno $21.309.304,50. Elonce