Concepción del Uruguay: Automóvil colisionó una moto y su joven conductora resultó lesionada

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial ocurrido hoy en la intersección de las calles Ruiz Moreno y Goytia, , dejó a una joven de 21 años con lesiones de carácter leve.

El hecho se produjo alrededor de las 20:00 horas, cuando un automóvil Fiat Duna, conducido por un hombre de 61 años, impactó con una motocicleta Gilera Smash.

Según las primeras pericias, el auto circulaba por Ruiz Moreno y, al intentar girar a la calle Goytia, colisionó con la moto que venía por esta última.

La motociclista de 21 años fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias y trasladada al hospital, donde un médico policial constató que sus heridas no revestían gravedad.

La Jefatura Departamental Uruguay se encuentra investigando las circunstancias del accidente para determinar las responsabilidades.

