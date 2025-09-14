Ruta 39: Conductor perdió el control de su camioneta y terminó contra el alambrado

Un conductor de 41 años perdió el control de su camioneta y terminó en la banquina; solo se registraron daños materiales.

En las primeras horas de este domingo, alrededor de las 6:50, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta N° 39, pasando la intersección con la Ruta N° 20 en dirección a Rocamora.

El hecho tuvo como protagonista un hombre joven de 41 años, quien conducía una camioneta Fiat Strada color negro.

Por motivos que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y despistó hacia la banquina, quedando a unos 30 metros de la cinta asfáltica, junto al alambrado de un campo.

Afortunadamente el hombre resultó ileso y no se registraron heridos, aunque sí daños materiales en el vehículo. Personal policial de la Comisaría Basavilbaso tomó intervención en el lugar y labró actuaciones simples por el hecho.

FM Riel

Comparte esto: Twitter

Facebook

