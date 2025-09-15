La bandera de Pronunciamiento, presente en la Muestra de Vexilología

La bandera de Pronunciamiento estuvo presente en la Muestra de Vexilología realizada en el Museo de Casa de Gobierno en Paraná, en el marco de su aniversario. Bajo el lema “Sumá tu símbolo. Contá tu historia”, la jornada reunió a banderas de distintas localidades entrerrianas, y desde ahora nuestra enseña formará parte de la exposición permanente junto a otras treinta representativas de la provincia.

En representación de la Municipalidad participó el director de Cultura y Deportes, Gerardo Balleretti, acompañando este espacio que busca dar valor cultural y social a las enseñas locales, fortaleciendo la identidad, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestras comunidades.

La bandera de Pronunciamiento fue creada el año pasado a partir de un proyecto impulsado por los estudiantes de sexto grado de la escuela, luego oficializado por el Concejo Deliberante. No se trata solo de una tela, sino de un símbolo cargado de significados que representa la historia y la identidad de nuestro pueblo.

